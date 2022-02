Feira de Março volta a Aveiro após dois anos de pausa

A Câmara Municipal de Aveiro anunciou, esta quinta-feira, o regresso da Feira de Março, que foi cancelada em 2020 e em 2021, devido à pandemia de covid-19.

O certame vai voltar a acontecer, este ano, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, depois de dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19.

Em reunião de Câmara, esta quinta-feira, a autarquia deliberou manter a empresa municipal AveiroExpo na organização, gestão e exploração do evento, que deverá ter início a 25 de março. Além diss decidiu, também, segundo um comunicado emitido, "assumir alguns dos custos com a organização dos Feira de Março 2022, até ao valor de 250 mil euros", no âmbito do programa de apoio à atividade social e económica, criado para combater os prejuízos causados pela pandemia. E optou por aplicar um desconto de 50% aos participantes da edição deste ano.

O programa da Feira ainda não foi divulgado.