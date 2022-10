Gigante tecnológica do Brasil vai criar pólo em Aveiro

Zulay Costa Hoje às 20:20 Facebook

Porto Digital, que congrega 350 empresas em Recife, quer transformar a cidade dos canais na capital da tecnologia

O Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos e de inovação do Brasil, quer começar a instalar um polo em Aveiro no início do próximo ano. Uma comitiva de 25 empresários explora oportunidades esta semana, durante a Aveiro Tech Week, um evento dedicado à ciência e tecnologia.

"Ter uma base em Portugal é relevante do ponto de vista do capital humano" e de "internacionalização na Europa", explicou esta segunda-feira ao JN Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. A "grande aspiração é tornar Aveiro a capital nacional da tecnologia, como fizemos com Recife", algo que acredita ser possível no espaço de "10 anos".