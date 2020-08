Homem morre eletrocutado na cave de casa em Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 16:32 Facebook

Um homem, de 44 anos, foi encontrado inconsciente, ao início da tarde desta segunda-feira, pelas 13.37 horas, na cave de uma habitação, na Costa do Valado, Aveiro, alegadamente depois de ter sido atingido por uma descarga elétrica. Acabaria por morrer no local do acidente.

Quando os Bombeiros Velhos de Aveiro chegaram ao local, encontraram a vítima inconsciente, mas com sinais vitais. No entanto, após as manobras de reanimação, por parte das equipas de socorro, o óbito da vítima viria a ser decretado no local.

A GNR está no local a tomar conta da ocorrência.