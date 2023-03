Homem morre em despiste em Esgueira

Um homem, de 44 anos, morreu ontem à noite num acidente de viação na freguesia de Esgueira, Aveiro. O condutor, que seguia sozinho, perdeu o controlo do Mercedes na Avenida Manuel Maria Rocha, em Esgueira, ficando encarcerado, revelou esta quarta-feira ao JN o comandante dos Bombeiros Velhos de Aveiro, Carlos Pires.

O responsável da corporação acrescentou que o alerta foi dado às 0.14 horas e que quando os voluntários chegaram ao local, a vítima já estava em paragem cardiorrespiratória e a ser assistida pela equipa do INEM do Hospital de Aveiro, não tendo sido possível reverter a situação, tendo o óbito sido confirmado no local.

O despiste ocorreu quando o carro circulava no sentido Aveiro-Esgueira, numa zona em que há um declive na estrada no final de um pontão, perto do novo Parque Aventura de Esgueira.

Na operação de socorro estiveram envolvidos 13 elementos e cinco veículos.

O corpo do condutor foi transportado para Instituto de Medicina Legal de Aveiro.