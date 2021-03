Hospital de Aveiro volta a permitir visita do pai a recém-nascidos internados

JN/Agências Hoje às 15:51 Facebook

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que integra os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, retoma na sexta-feira as visitas diárias dos pais a recém-nascidos internados no Serviço de Obstetrícia, revelou esta quinta-feira a administração.

"O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) acredita estarem reunidas as condições para a retoma da visita diária neste Serviço, que passa a ser o primeiro de um processo gradual de desconfinamento", justifica em comunicado.

Segundo o que é anunciado pelo conselho de administração do CHBV, as visitas decorrerão no período compreendido entre as 13 e as 16.30, com marcação prévia junto do Serviço de Obstetrícia.

Os acompanhantes serão sujeitos aos procedimentos de segurança, como seja o uso obrigatório de máscara cirúrgica, a higienização das mãos e a medição, antes da visita, da temperatura.

As visitas a todos os doentes internados no Centro Hospitalar do Baixo Vouga foram interditas em consequência da pandemia a 14 de março de 2020, "tendo a interdição da visita do pai (acompanhante de referência) no Serviço de Obstetrícia sido deliberada a 16 de março do mesmo ano", esclarece o CHBV.

A 27 de março foi também interdita a presença do pai no trabalho de parto, tendo sido retomada, sob o cumprimento de um conjunto de procedimentos (entre eles, a testagem à covid-19), a 10 de maio de 2020.

Na sexta-feira, "todos os pais que realizarem esta visita, receberão, do CHBV, um postal para assinalar o Dia do Pai", dá conta o conselho de administração.