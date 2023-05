Hotel e 400 apartamentos no Canal de S. Roque de Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 16:50 Facebook

Câmara de Aveiro aprovou empreendimento privado que vai nascer na zona da antiga Vitasal

Um hotel, uma superfície comercial de média dimensão e 400 fogos habitacionais. É nisso que vai consistir o empreendimento que irá nascer numa das extremidades do Canal de S. Roque, em Aveiro, junto à zona onde foi demolida a antiga empresa Vitasal. Na última reunião do executivo camarário, ontem, foram aprovados o projeto de urbanização e a emissão do alvará para a construção do empreendimento.

A urbanização "Foz de Prata" vai ser edificada nos terrenos que se situam a poente da Avenida Carlos Candal e no topo da Avenida da Força Aérea. "Trata-se de um investimento privado que vem terminar com um velho problema de qualificação urbana da cidade de Aveiro, numa das suas zonas mais nobres", explica o executivo liderado por Ribau Esteves, frisando que o empreendimento permitirá dar àquela área "uma nova centralidade, com novos espaços comerciais e com o aumento da oferta habitacional e de alojamento hoteleiro".

O novo empreendimento ocupará uma área total de 50 mil metros quadrados, nos quais caberão os 400 apartamentos, 272 lugares de estacionamento público, uma superfície comercial (supermercado) com 1870 metros quadrados e um hotel, com 11 600 metros quadrados de área.

Segundo Ribau Esteves, a promotora da urbanização (Canal Capital - Sociedade de Construções) tem como objetivo fazer as "obras todas de uma assentada, com um quadro de referência de dois anos". Não foi anunciado, no entanto, o prazo do início da empreitada.

Parque sob a A25

Na mesma reunião camarária, o executivo deu nota da abertura de um concurso público para a requalificação do parque de estacionamento situado sob a A25, denominado Parque dos Remadores Olímpicos. A mesma vai custar 108 mil euros e ficará com lugar para 25 autocaravanas - com caixa técnica de apoio às mesmas -, seis lugares para autocarros e 165 para automóveis.

Vai ser aberto, também, um concurso público para a requalificação do espaço lúdico do Parque Infante D.Pedro e para a substituição da ponte pedonal lá existente, junto à Casa do Chá. Será uma obra de 250 mil euros, que incluirá a instalação de novos equipamentos infantis.