Indignação com casal que transformou acesso a casa numa lixeira

Moradora de Agras do Norte queixa-se de lixeira gigantesca a céu aberto em casa de vizinhos.

Sacos de plástico cheios de lixo, embalagens de alimentos vazias, roupa, madeira e metais. É com esse cenário nauseabundo que Ana Elvira Queirós, de 57 anos, moradora em Agras do Norte, em Esgueira, Aveiro se depara, todos os dias, sem querer. Os seus vizinhos do lado transformaram o caminho de acesso à habitação numa lixeira a céu aberto e Ana, atualmente a lutar contra um problema oncológico, teme mesmo pela sua saúde. No pátio da habitação, o cenário é semelhante.

