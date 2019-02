Aveiro passa a oferecer cultura aos alunos internacionais

Salomé Filipe Hoje às 21:51 Facebook

Os alunos internacionais que estudem na Universidade de Aveiro (UA) vão passar a ter a possibilidade de ter acesso a ofertas turísticas e culturais, para melhor conhecerem a cidade e a sua história.

Para isso, quatro entidades - Câmara Municipal, UA, Associação Académica e Erasmus Students Network - assinaram, na terça-feira à tarde, um protocolo de cooperação. Na mesma sessão, foram também dadas as boas-vindas aos 200 estudantes Erasmus que chegaram à cidade recentemente e que ali vão estudar, durante o segundo semestre.

Aveiro tem, no total, cerca de 2000 alunos universitários estrangeiros, em cada ano letivo. Chegam à cidade através do Erasmus, de outros programas de mobilidade ou, mesmo, para completar ciclos completos de estudos. E todos eles terão, a partir de agora, um leque de iniciativas gratuitas, nas quais se poderão inscrever, ao longo do ano. A Câmara passa a oferecer-lhes, por exemplo, visitas aos museus - Museu Santa Joana, Museu da Cidade e Ecomuseu Marinha da Troncalhada - e ao Centro de Interpretação Ambiental. Estão previstas, também, visitas à Feira de Março e provas de sabores da gastronomia local, bem como visitas guiadas pela cidade e pelos Passadiços da Ribeira de Esgueira.

"Fizemos um acordo para começar um novo trabalho com os alunos que vêm de outros países. Queremos fazer parte das suas vidas e que façam parte das nossas", explicou Ribau Esteves, na sessão simbólica de boas-vindas aos alunos internacionais. Já Paulo Jorge Ferreira, reitor da UA, sublinhou o facto de o campus universitário albergar alunos de "90 nacionalidades diferentes" e disse que "os alunos integrarem-se é fazerem parte da cidade". "O nosso futuro é ser cada vez mais internacional do que no ano anterior", frisou. Nesse âmbito, Aveiro recebe, em maio, o próximo encontro internacional da rede "EUniverCities".