As declarações do presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, que na semana passada apelou à participação na festa de recepção aos caloiros da Universidade de Aveiro com a expressão dar "uma esfrega nas caloiras", foram criticadas pelo Bloco de Esquerda (BE), que exige um pedido de desculpas.

No vídeo - feito pela Associação Académica em jeito de apelo à participação no programa Integra-te e divulgado nas redes sociais - Ribau Esteves (PSD) diz que "é dia de vir ao Integra-te para darmos uma grande esfrega na academia, nas caloiras, um grande estímulo para a nossa universidade continuar a crescer".

Em resposta, o BE emitiu um comunicado em que acusa o autarca de ser um "porta-estandarte de uma cultura machista, misógina e atávica". Os bloquistas consideram que as expressões "são o reflexo de uma cultura tóxica que coloca as mulheres em risco".

O PS também já criticou publicamente as declarações.

Em resposta, Ribau Esteves diz que as expressões foram "isoladas" do contexto e "levadas para um campo que não faz sentido".

Humor com canção

"Tratou-se de uma brincadeira. Estavamos à entrada do espetáculo de quinta-feira. O artista era o DJ Telio, muito famoso, que tem uma canção que está a fazer furor e se chama "esfrega". Eu fiz uma brincadeira usando a palavra da canção da moda para convidar os caloiros para aparecerem", conta.

O autarca considera que se tratou de um gesto de "simpatia e de humor" que não pretendeu ofender ninguém. "Faz sentido cultivarmos o nosso sentido de humor, recebermos os nossos caloiros e festejarmos a vida e a academia", acrescenta.