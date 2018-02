Funk brasileiro e música portuguesa no cartaz da Feira de Março em Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

O cartaz da Feira de Março, que decorre, em Aveiro, de 24 de março a 25 de abril, foi anunciado, esta quarta-feira de manhã, pela Câmara Municipal.

Mc Kevinho, cantor brasileiro de funk, é o artista internacional que vai marcar presença no certame, juntando-se a nomes como Calema, David Fonseca, The Gift, Raquel Tavares ou Agir, num total de dez concertos programados.

O primeiro espetáculo está agendado para 24 de março, dia de abertura da feira, com Calema. Seguem-se Mc Kevinho, cantor de músicas como "Olha a explosão", e Dani Russo (dia 30). Os concertos prosseguem com Slow J (31), UHF (6 de abril), David Fonseca (7), Raquel Tavares (13), The Gift (14), Emanuel (20) e Agir (21).

Na segunda-feira de Páscoa, dia 2 de abril, à tarde, haverá um Arraial Popular, com a presença de Ganda Malucos, Kit Carlos, João Claro e Nel Monteiro.

A entrada na Feira de Março só é paga nos dias dos concertos, tendo um custo de dois euros, com exceção para os concertos de David Fonseca, The Gift e Agir, que vão custar três euros. Já o de Mc Kevinho tem um preço de cinco euros. O artista brasileiro tem concerto marcado para Lisboa, com bilhetes a 30 euros.