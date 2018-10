Cancro do fígado "preocupa" cada vez mais médicos 

Bárbara Figueiredo Hoje às 02:04 Facebook

As XII Jornadas do Núcleo de Estudos das Doenças do Fígado, realizadas no Hotel Meliã Ria, em Aveiro, nos dias 5 e 6 de outubro mostraram que existe uma tendência crescente no diagnóstico de cancro do fígado, não só em doentes com infeção pelos vírus das hepatites (B e C) mas também naqueles com cirrose hepática de causa alcoólica e por fígado gordo não alcoólico.

Concluiu-se que esta realidade pode ser explicada pelos estilos de vida não saudáveis, ligados a alcoolismo, diabetes e obesidade, cada vez mais frequentes na sociedade atual e que são cada vez mais detetadas através do recurso a exames de imagem, facto que foi realçado pelos médicos como uma componente benéfica, uma vez que permite uma maior precisão no diagnóstico.

Também a necessidade de consciencialização da vacinação foi reforçada, no decorrer das jornadas, não só aos portadores de doenças hepáticas mas a toda a população.

Na reunião, organizada pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga foram abordados ainda temas como "doenças hepáticas auto-imunes, hepatite B e C e transplante hepático".