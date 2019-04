Carro afunda-se no rio em Aveiro. Buscas a decorrer

Zulay Costa e Cláudia Luís Hoje às 17:45, atualizado às 18:32 Facebook

Um carro caiu ao rio, esta quarta-feira à tarde, em Cacia, no concelho de Aveiro. Buscas de eventuais vítimas estão a decorrer.

Segundo o que o JN apurou no local, foi um casal de agricultores que deu o alerta, às 16.42 horas. O casal atravessava uma ponte de trator quando viu o carro a afundar-se em poucos segundos e sem possibilidade de perceber se alguém estaria em apuros.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro, uma equipa de mergulhadores está no Rio Novo do Príncipe, um afluente do Vouga, à procura de possíveis vítimas, mas já foi possível confirmar que não se encontrava ninguém no interior da viatura.

Para o local deslocaram-se a Polícia Marítima e a GNR, além dos bombeiros, com a sua equipa de mergulhadores.

O local do acidente situa-se nas proximidades da fábrica da Navigator, antiga Portucel.