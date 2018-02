Chuva de rebuçados dá sabor à festa de São Brás

ZULAY COSTA Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

Brincadeira começou há 10 anos e tem vindo a crescer. Este ano são atirados 100 quilos de doces de mentol. Festa termina segunda-feira

Do alto da capela de São Brás, no lugar da Quinta do Gato, em Santa Joana, Aveiro, vão, este ano, ser atirados 100 quilos dos rebuçados de mentol que têm o mesmo nome do santo padroeiro das doenças de garganta.

A iniciativa, começada há 10 anos, por brincadeira de um grupo de amigos que concluíram os cursos universitários e assumiram os festejos populares, criou raízes, ao ponto de se estar a tornar uma tradição. "Não há promessas. É uma oferta que a mordomia faz à população e que tem vindo a crescer e a atrair mais gente. As pessoas ficam curiosas e já vêm a contar com os doces", explica Pedro Carapina, juiz da mordomia.

Os mordomos, sobre à torre da igreja, tocam os sinos e atiram os doces em vários momentos. Hoje, os rebuçados serão atirados após a missa das 12 horas, antes do concerto das 15 horas e do concerto das 21.30 horas. A festa termina amanhã, com missa às 19 horas e a última "chuva" de rebuçados.

Escolas enfeitam santo

Este ano, a mordomia voltou a "apostar na divulgação e envolvimento da comunidade", diz o mordomo Bruno Pinto. Uma réplica do santo foi levada a vários países da Europa para ser fotografado e divulgado nas redes sociais, entre outras atividades.

As escolas foram convidadas a participar, decorando imagens do santo para serem expostas no largo da festa e visitando o espaço para apanharem rebuçados. "Estas ações criam laços na comunidade e são muito importantes. A ideia de atirar os rebuçados é interessante e mobiliza as pessoas", realça a professora Margarida Carvalho, 54 anos.