Compram em leilão casas ilegais onde vivem ou têm de sair

Salomé Filipe Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do Canal de S. Roque, Aveiro tem um dos seus locais mais privilegiados, junto à ria, a degradar-se há vários anos. A insolvência da Canal Capital - Sociedade de Construções e Turismo, S.A. ditou o abandono de um empreendimento habitacional, cuja construção ficou a meio, com apenas dois lotes (com oito apartamentos) concluídos.

É aí que residem, de forma ilegal, segundo a Câmara, várias pessoas, uma vez que os prédios não têm licença de habitabilidade. Agora, se lá quiserem permanecer, os moradores terão de comprar os imóveis em leilão. É que todo o empreendimento e terrenos circundantes vão ser leiloados a 12 de junho. São 18 lotes, no total, cujo preço base de licitação é de 17,5 milhões de euros, mas que podem ser adquiridos em separado.

pessoa acamada impede corte