Estacionamento grátis em Aveiro durante mudança da entidade cobradora

A Câmara de Aveiro anunciou, esta sexta-feira, que o estacionamento nas ruas da cidade deixará de ser cobrado entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, devido à mudança da entidade cobradora.

Segundo uma nota informativa difundida pela Câmara Municipal de Aveiro, a paragem temporária da cobrança deve-se à internalização daquele serviço, que tem estado entregue à empresa municipal de transportes "MoveAveiro".

"Na sequência da extinção da Empresa Municipal MoveAveiro, será necessário proceder à suspensão temporária do estacionamento pago no município, com efeitos a partir do dia 29 de dezembro e até 4 de janeiro, para alteração da imagem e informação presente nos respetivos talões", informa a autarquia.

Durante esse período, os parques públicos continuarão em funcionamento, sem a necessidade de pagamento pelos seus utilizadores, admitindo a câmara que os efeitos dessa a suspensão se "possam fazer sentir ainda no dia 28".

Durante esse período será também feita a atualização da aplicação móvel de pagamento automático "iparque", pelo que deve ser evitada a sua utilização nos parques autorizados do município.

"A Câmara Municipal de Aveiro sensibiliza os condutores para continuarem a utilizar de forma regrada os parques automóveis da cidade, entre o dia 29 de dezembro e o dia 04 de janeiro, apelando à sua melhor compreensão pela necessidade desta intervenção", refere a nota informativa.