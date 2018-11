Ex-autarca de Aveiro não gostou de se ver no cemitério

João Paulo Costa Hoje às 21:01 Facebook

"Agradeço muito à Junta de Freguesia terem-me imortalizado num obelisco no cemitério. Que era fantasma já se sabia. Agora com lugar cativo no cemitério é que ainda não. A coisa é um bocadinho estranha, para não dizer totalmente deselegante".

Alberto Souto, ex-presidente da Câmara de Aveiro, mostrou no Facebook que não gostou de ver o seu nome num obelisco - que a União de Freguesias da Glória e Vera Cruz, autora da iniciativa, chama de "memorial aos 100 anos do cemitério sul da cidade", inaugurado na quinta-feira.

A ideia, diz o líder da Junta, Fernando Marques, era homenagear os presidentes de Câmara que atravessaram o centenário do cemitério, mas aquilo que Marques queria que fosse uma "surpresa boa", foi para Alberto Souto "um ato de mau gosto e de falta de bom senso, porque os cemitérios foram feitos para os mortos e não para os misturar com vivos", disse ao JN. Para além de Souto, e do atual edil, Ribau Esteves, estão ainda vivos Élio Maia e Celso Santos, todos inscritos na pirâmide.

Custou 5900 euros

O obelisco, com 3,25 metros, e que custou 5900 euros à União de Freguesias, tem motivado reações críticas e cómicas nas redes sociais. Souto diz mesmo que não teria autorizado a colocação do seu nome se tivesse sido avisado, "como era de bom tom", mas Marques diz que não mudaria nada. "Aceito as críticas de Alberto Souto, mas a nossa intenção foi a melhor, por isso voltaríamos a fazer o mesmo porque 99% dos aveirenses percebem a nossa homenagem".

O presidente da Câmara, Ribau Esteves, que esteve na cerimónia com o bispo de Aveiro, recusou comentar Alberto Souto, dizendo apenas que respeita a homenagem.