Fechou caminho e impede acesso a casa e terrenos

Moradores de Azurva revoltados dizem que via é pública e exigem reabertura. Proprietário que bloqueou passagem garante que o terreno é privado. Impasse segue para o tribunal de Aveiro.

Há um mês que chegar a casa de carro se tornou tarefa impossível para Judite Pereira. O acesso em terra batida que a mulher usava para alcançar a habitação que construiu "há cerca de 25 anos", numa zona rural em Azurva, Aveiro, "foi tapado com terra" pelo proprietário de um terreno onde o caminho começa, forçando-a a deixar o carro para trás e a seguir a pé.

"Primeiro, o proprietário do terreno disse-me que ia colocar uma cancela a fechar a passagem e me dava uma chave para eu entrar. Como recusei, tapou o caminho com terra e agora o carro não passa", conta, assegurando que o caminho, "a que deram o nome Rua dos Poços" foi reconhecido pelas autarquias como sendo "público".