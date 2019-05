Fogo deflagrou num navio em estaleiro de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio, esta sexta-feira, num navio, no estaleiro da Navalria, no terminal sul do porto de Aveiro, mobilizou bombeiros das corporações Aveiro-Velhos, Aveiro-Novos e Ílhavo.

Fonte oficial dos Bombeiros Voluntários Aveiro-Velhos avançou, ao JN, que as chamas consumiram sobretudo "redes e boias no convés" da embarcação. Não há registo de feridos.

O alerta foi dado pelas 12.25 horas e o fogo considerado extinto cerca de meia hora depois.

Para além dos bombeiros, estiveram no local a Polícia Marítima e a PSP