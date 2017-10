Foguetes polémicos ouvidos domingo em Aveiro foram autorizados pela PSP

Hoje às 15:59 Facebook

Quando no domingo o país foi surpreendido pela violência das chamas, que fizeram mais de 30 mortos e dezenas de feridos, as redes sociais insurgiram-se contra os foguetes que se ouviam em Aveiro, durante os festejos dos Santos Mártires, no bairro do Alboi.

Os rebentamentos, que duraram vários minutos, foram registados em vídeo e divulgados nas redes sociais. Na segunda-feira de manhã, e depois de o país conhecer os verdadeiros números da tragédia, a situação repetiu-se.

"Continuam os foguetes em Aveiro", escreveu no Facebook, Pedro Figueiredo. "Foguetes e mais foguetes em Aveiro, após uma noite de cinzas", acrescentou Carla Leite, de Aveiro.

Ao JN, fonte da PSP de Aveiro confirmou ter recebido "muitas denúncias" devido aos foguetes na cidade. No entanto, a mesma fonte disse que os foguetes lançados na festa dos Santos Mártires estão legalizados. "Não são foguetes de cana. São balonas e esses não apresentam perigo de incêndio", explicou a mesma fonte.

De acordo com a legislação, o uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal, solicitada com 15 dias de antecedência.

A Câmara Municipal de Aveiro ativou às 23 horas de domingo o Plano Municipal de Emergência, na sequência dos vários fogos que lavram no concelho.