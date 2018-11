Hospital deve admitir mulher discriminada por amamentar

Zulay Costa Hoje às 21:46 Facebook

A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) considera que houve "indícios de discriminação" no caso de Agna Oliveira, a mulher que acusou o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) de não a ter contratado por estar a amamentar. E recomenda que seja admitida.

O caso foi denunciado pelo JN em setembro. Na ocasião, a mulher alegou que o hospital não a contratou para o lugar de assistente operacional, para o qual havia sido selecionada por concurso público, porque exigiu os direitos de parentalidade. Diz que, quando mostrou o pedido de dispensa de horário para amamentação do seu filho, com 19 meses na altura, referindo que lhe conferia o direito a duas horas por turno e a dispensa de trabalho noturno, foi destratada em "tom ameaçador" por uma funcionária e classificada como um "prejuízo".

Por considerar que houve "violação dos direitos do trabalho e de parentalidade, assédio moral, discriminação e abuso de poder", Agna Oliveira pediu ajuda a diversas entidades, incluindo a CITE e a Autoridade para as Condições do Trabalho.

Na apreciação que fez do caso e que foi conhecida há dias, a CITE considera que houve "indícios de discriminação", recomendou ao hospital a "célere regularização da situação" e remeteu o parecer para a ACT.

O representando do Ministério das Finanças na reunião da CITE manifestou um "profundo desagrado" com a "inequívoca violação dos princípios e valores fundamentais do Estado de Direito Democrático e da Constituição da República", que o hospital, instituição do setor público, devia "observar e defender".

Hospital não assume erro

Agna Oliveira, que continua desempregada e ainda amamenta o filho, espera ser contratada, ouvir um "pedido de desculpas" e poder desempenhar as suas funções "sem perseguição".

Questionada pelo JN, a Administração do Centro Hospitalar referiu que "está convicta de ter atuado em conformidade com a legislação aplicável em vigor e em respeito pelo princípio da igualdade de tratamento, nada mais tendo a acrescentar".