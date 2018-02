Incêndio deflagra em lar de idosos em Aveiro

Salomé Filipe com Lusa Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

Um incêndio deflagrou, à hora de almoço deste sábado, num piso subterrâneo de uma residência sénior na Chave, em Aveiro. Duas pessoas foram transportadas ao hospital por "inalação de fumo".

Duas pessoas foram transportadas ao hospital por "inalação de fumo", na sequência do incêndio que obrigou a evacuar um lar de idosos e outro edifício em Aveiro e que foi "dominado às 14.35 horas", informou fonte da Proteção Civil.

O edifício, onde funciona a delegação de Aveiro da Associação de Solidariedade Social dos Professores, foi evacuado.

O alerta para esta situação foi dado pelas 12.51 horas e, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o incêndio começou pelas 12.50 horas "num carro estacionado na garagem do prédio situado ao lado do lar de idosos" e, numa primeira fase, "devido ao fumo" e por se desconhecer "a origem exata das chamas", foram evacuados ambos os prédios da rua Nova, na freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

Os bombeiros acederam ao local com dificuldade mas conseguiram dominar as chamas, que não provocaram estragos significativos. Pelas 14.35 horas, o incêndio estava dominado, decorrendo uma operação de "ventilação para retirar o fumo" dos edifícios, indicou a mesma fonte do CDOS de Aveiro, acrescentando ter a indicação de que, findos os trabalhos, os moradores e os idosos poderão regressar aos locais onde se encontravam antes do fogo.

A mesma fonte do CDOS não conseguiu precisar quantas pessoas foram retiradas do lar de idosos e do prédio de habitação de onde deflagrou o incêndio.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, numa primeira fase o fogo foi combatido por 16 homens e seis viaturas. Pelas 14.40, a mesma página indicava estarem no local 28 homens e dez viaturas.