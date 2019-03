Salomé Filipe Hoje às 17:22 Facebook

Um incêndio em Cacia fez uma vítima mortal, esta terça-feira.

O alerta foi dado às 15.39 horas, para um incêndio perto do campo de futebol do Clube Estrela Azul. A vítima é uma mulher com cerca de 50 anos.

No local estiveram 11 operacionais e cinco veículos de apoio.