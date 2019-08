Jovem precisa de ajuda para lutar contra tumor

Salomé Filipe Hoje às 10:47 Facebook

Rui Rocha tem 15 anos e foi-lhe diagnosticado, há pouco mais de um mês, um tumor maligno no cérebro (germinoma puro), inoperável.

Atleta do Grupo Desportivo da Gafanha e aluno de mérito na Escola Secundária José Estêvão, em Aveiro, o jovem da Costa do Valado tem sido alvo de uma onda de solidariedade que tem como objetivo levá-lo até França, com a mãe, para ouvir uma segunda opinião médica.

Rui queixou-se de uma dor no olho e a mãe, Sandra, julgando tratar-se de uma conjuntivite, comprou-lhe gotas. Mas como, uma semana depois, os sintomas continuavam, acrescidos de um ligeiro desnível num dos olhos do jovem, Sandra levou o filho ao hospital de Aveiro. Aí, uma TAC revelou uma sombra no cérebro. O diagnóstico chegaria já em Coimbra, onde ficou internado, após uma ressonância magnética: tumor maligno.

"Está a ser seguido no Pediátrico de Coimbra e os médicos dizem que, no sítio onde o tumor está, não dá para operar. Estão a fazer-lhe um ciclo de quimioterapia para, depois, com nova ressonância, avaliarem a evolução e decidirem que tratamentos fazer a seguir", explicou ao JN Cátia Almeida, uma das pessoas que iniciaram a campanha de solidariedade.

dificuldades financeiras

A situação financeira frágil da família de Rui - com a mãe desempregada e o pai de baixa médica, por ter tido indícios de ataque cardíaco, dois dias antes do diagnóstico do filho - tocou Cátia e Ricardo Pinheiro, treinador de futebol. Com a ajuda de outras pessoas, conseguiram-lhes comida "para mais de dois meses", uma cama para o jovem, que dormia num colchão no chão, e outros bens.

"Neste momento, o que o Rui precisa mesmo é do dinheiro para ir a França, onde já está um neurocirurgião a avaliar o caso. Abrimos uma conta solidária, cujo dinheiro só pode mesmo ser utilizado para esse fim", frisa Cátia. Os pormenores sobre como ajudar o jovem e a família estão divulgados no Facebook, no grupo "Juntos pelo Rui".