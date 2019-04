Maratona da Europa deixa hotelaria de Aveiro lotada

Salomé Filipe com Lusa Hoje às 14:31 Facebook

As reservas começaram a chegar há vários meses, mal a Maratona da Europa foi divulgada. E, aos poucos, as unidades hoteleiras de Aveiro - cidade onde decorre, amanhã, a primeira edição da prova desportiva - foram enchendo. Ao ponto de, na sexta-feira, as vagas para esta noite de sábado serem poucas ou nenhumas, nas várias tipologias de alojamento. Afinal, são cinco mil as pessoas, de 17 nacionalidades, que vão participar na prova, nas distâncias de 42, 20, 10 e cinco quilómetros.

No alojamento local "Histórias por Metro Quadrado", a primeira reserva de um participante da Maratona da Europa chegou logo em dezembro. As restantes foram garantidas no início do ano, em janeiro e em fevereiro, e apenas duas sobraram para este mês, tendo sido já preenchidas. "Alguns dos clientes, quando fizeram a reserva, explicaram que vinham participar na maratona, até porque precisam de fazer "late check-out"", explica Maria João Lincho, proprietária do alojamento, que possui oito quatros.

"mexe com o setor"