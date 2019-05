Miguel Portela reconduzido na gestão dos centros de Saúde Aveiro Norte

Salomão Rodrigues Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Portela foi reconduzido para um terceiro mandato como diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Entre Douro e Vouga II-Aveiro Norte.

À responsabilidade deste gestor, que promoveu a atribuição de médicos a todos os utentes de São João da Madeira, incluindo imigrantes, estão os centros de saúde de São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra.

De acordo com o relatório da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, que ditou a sua recondução, "está-se perante um perfil consistente, conhecedor da realidade organizacional e do contexto social onde se insere a entidade em causa, em particular na multiplicidade e transversalidade da prestação dos cuidados de saúde. Destaca-se também uma continuidade de gestão e a articulação da experiência profissional com uma formação complementar de natureza estruturante em áreas técnicas e de gestão".

Este organismo considerou ainda que "existem evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa".

Estão inscritos no Centro de Saúde de S. João da Madeira cerca de 29 mil utentes, números que são repartidos pelas duas unidades (USF S. João e USF Vale do Vouga). Exercem funções na unidade sanjoanense 16 médicos, 15 enfermeiros, 13 assistentes técnicos e quatro assistentes operacionais.