Um homem de cerca de 65 anos morreu, esta segunda-feira de manhã, num acidente rodoviário em Santa Joana, Aveiro.

A vítima circulava de moto e terá batido no carro da frente, caindo sobre a faixa contrária. Foi de imediato apanhado por uma carrinha que seguia naquela via, apurou o JN. Ao local, acorreram elementos do INEM, bombeiros novos de Aveiro e PSP.