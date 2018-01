Motociclista morre em despiste na A25 em Aveiro

Salomé Filipe Ontem às 19:18, atualizado hoje às 00:23 Facebook

Um motociclista de 54 anos morreu, este domingo, na sequência de um despiste que ocorreu, pelas 16.45 horas, na A25, perto do "nó das Pirâmides", em Aveiro.

Segundo o que JN apurou no local do acidente, o motociclista seguia pela faixa da esquerda quando entrou em despiste, embatendo no separador central da autoestrada e sendo atirado para longe do veículo.

Ficou prostrado no meio da via e a mota só parou alguns metros à frente. Entretanto, acabou por ser atropelado por um condutor, que guiava na faixa da direita. O condutor que o atropelou afirma que não se apercebeu do corpo na estrada e que o mesmo já estaria cadáver.