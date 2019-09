O renascimento da principal avenida de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 13:14 Facebook

A Avenida Lourenço Peixinho, a principal rua de Aveiro, está a ganhar uma nova vida, resultado do investimento de privados que aproveitam o "boom" imobiliário e turístico e do projeto de requalificação do espaço público que a Câmara se prepara para lançar esta semana.

Os semáforos vão ser substituídos por rotundas, o separador central vai ser reduzido para aumentar a largura dos passeios e a velocidade máxima vai ser de 30 quilómetros por hora, revelou ao JN o presidente da Câmara, Ribau Esteves. Mas há mais.

Ao longo de décadas, os imóveis que ladeiam a via foram-se degradando e muitos comércios e serviços mudaram para outros espaços da cidade. No último par de anos, contudo, a tendência inverteu-se, explica Jorge Silva, presidente da Associação Comercial de Aveiro, sublinhado que se nota "um "boom" de investimento, fruto do mercado imobiliário pujante e do crescimento turístico". O "Avenida 60" (ver texto ao lado) é apenas um dos vários imóveis recentemente recuperados.