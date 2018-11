Obra parada há dois meses causa caos no acesso a Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 20:57 Facebook

Construção da nova variante de Cacia na EN 109 iniciou-se em 2016 e tinha um prazo de meio ano. Problemas da empresa motivaram paragem.

O que era para ser uma obra que faria o trânsito fluir melhor na Estrada Nacional 109 (EN 109), em Cacia, Aveiro, tornou-se num tormento para quem lá passa diariamente e habita. A nova variante rodoviária, que começou a ser construída em setembro de 2016, depois de ser adjudicada por 740 mil euros, inicialmente tinha um prazo de execução de seis meses, que entretanto foi prorrogado. Agora, está mesmo parada na totalidade, há cerca de dois meses, devido a problemas da empresa responsável pela obra, e a Câmara foi obrigada a encontrar novo empreiteiro.

"É o país que temos. De oito em oito dias passo aqui e isto não ata nem desata. Ainda por cima com as tampas a darem cabo dos pneus do camião", diz José Manuel Rodrigues, de Lisboa, utente da EN 109. "Só sei que tenho a minha entrada tapada desde o dia 19 de março. Estamos isolados numa ilha. E agora até temos aqui uma piscina", atira também um morador e comerciante, que prefere não ser identificado, referindo-se a uma zona em obra que está alagada.

Fábrica ficou pronta primeiro

Em algumas horas do dia - principalmente ao início da manhã e ao final da tarde -, as filas de automóveis estendem-se ao longo de quilómetros na 109, uma via onde o tráfego piorou desde que as antigas scut começaram a ser pagas. As duas rotundas previstas na empreitada ainda não estão concluídas, o que obriga, inclusive, à circulação em sentido contrário. E, segundo testemunhas, há mesmo camiões de maiores dimensões que têm dificuldades em ali passar. Falta colocar, também, a sinalização e terminar os acabamentos.

A obra foi adjudicada pela Câmara de Aveiro à empresa "Construções Ezequiel Pinho Moreira Lda", na Maia, por 740 mil euros. Da empreitada faz parte um novo acesso entre a EN e a Rua Bombeiros da Celulose, que está praticamente concluído, faltando a colocação da segunda camada de alcatrão. E, também, a construção de duas rotundas, onde existiam anteriormente um entroncamento e um cruzamento.

O projeto foi assumido pela Autarquia, no âmbito da construção da fábrica de papel tissue da antiga Portucel, atual Navigator. O certo é que a fábrica começou a ser construída depois de as obras terminarem e já está concluída. Apesar de ainda não ter data prevista para inauguração, a nova unidade fabril já está em fase de testes.

Desavenças na família do empreiteiro, que acabaram por afetar os negócios, estarão na origem dos problemas que levaram à não conclusão da obra.

Explicação

Presidente da Câmara diz que houve "problemas graves com a empresa"

Muito questionado, ultimamente, sobre o atraso na construção da nova variante, Ribau Esteves, presidente da Autarquia, tem-se limitado a adiantar que "houve problemas graves com a empresa" e que a Câmara está a tentar encontrar uma solução para resolver o caso. Segundo o JN apurou, o município já terá encontrado um novo empreiteiro, que começará já na próxima semana os trabalhos de conclusão da empreitada, prevendo-se, assim, que a mesma fique concluída até ao final do ano. No entanto, até ao fecho desta edição, não foi possível confirmar a informação com a Câmara de Aveiro.