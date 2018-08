Quatro feridos em choque entre três veículos na A25 em Aveiro

Zulay Costa 03 Maio 2018 às 17:54 Facebook

Uma colisão entre um camião, uma carrinha de transporte de mercadorias e um carro, provocou, na tarde desta quinta-feira, pouco depois das 16 horas, na A25, em Aveiro, quatro feridos graves.

choque deu-se no sentido Aveiro/Viseu, junto ao nó que segue para Angeja, no concelho vizinho de Albergaria-a-Velha.

Os feridos são dois homens e duas mulheres, com idades entre os 40 e os 60 anos, que seguiam no carro e na carrinha. Depois de socorridos por elementos do INEM, bombeiros de Albergaria e novos de Aveiro, foram transportados aos hospitais de Coimbra e Aveiro.

A louça que a carrinha transportava espalhou-se pela via. A A25 esteve cortada no sentido Aveiro/Viseu durante hora e meia, para as operações de socorro e de limpeza da via.