Três feridos em colisão na A17 que envolveu viatura da GNR

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num acidente que envolveu quatro viaturas, uma delas da GNR, na autoestrada A17, no concelho de Aveiro, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Aveiro.

O alerta da colisão com "pelo menos quatro viaturas, entre as quais uma viatura da Brigada de Trânsito da GNR de Aveiro, chegou pelas 14.37 horas" ao CDOS. O acidente ocorreu ao quilómetro 112,6, na freguesia de Oliveirinha, distrito de Aveiro, no sentido sul/norte, segundo a mesma fonte.

Dois feridos foram transportados para o Hospital de Aveiro e um para o Hospital da Universidade de Coimbra.