Vale de Cambra e Arouca em fase de rescaldo, fogo avançou para Castelo de Paiva

Há casas consumidas, desalojados, empresas afetadas e vários feridos no rescaldo do incêndio que deflagrou, domingo, em Macieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra. O fogo, que avançou também para o concelho vizinho de Arouca, já está quase na totalidade em Castelo de Paiva.

Em Vale de Cambra e Arouca o fogo está em fase de resolução. Os meios continuam empenhados em algumas freguesias arouquenses, como Mansores e Escariz, mas as chamas já não inspiram preocupação.

Uma dúzia de casas foi consumida em Arouca, três das quais de primeira habitação. Os desalojados foram canalizados para casas de familiares e para o Centro Social de Escariz.

Ainda no fogo que lavrou em Arouca, há a registar bombeiros feridos por inalação de fumos e alguns civis hospitalizados, no qual se incluem uma mulher de Mosteirô que ficou com um dedo amputado. Também em Mosteirô, um armazém de uma empresa de cartão ficou reduzido a cinzas. "Esta é uma área geográfica muito extensa, por isso ainda é prematuro avaliar a totalidade dos estragos", referiu Ricardo Guerra, comandante dos Bombeiros de Fajões, que está a coordenar as operações com o comandante dos Bombeiros de Arouca.

Os bombeiros e civis, num total de 13, que no domingo ficaram feridos em Vale de Cambra, já estão em casa a recuperar. Ainda em Vale de Cambra, onde deflagrou o fogo que evoluiu de forma descontrolada para concelhos vizinhos, há a registar duas casas de segunda habitação consumidas, e dois carros. Vários anexos reduzidos a cinzas e muitos animais carbonizados, entre eles, ovelhas, frangos, coelhos e abelhas. Uma escola devoluta também foi afetada. "A chuva prometida não chegou e por isso vamos manter-nos atentos aos reacendimentos", concluiu Vítor Machado, comandante dos Bombeiros de Vale de Cambra.