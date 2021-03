Já se circula na nova ponte entre São João da Madeira e Oliveira de Azeméis

Salomão Rodrigues Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A velha ponte de madeira, a que se seguiu uma outra de argamassa de reduzidas dimensões, fazem, agora, parte da memória do passado.

Uma passagem larga, moderna e de circulação mais cómoda, liga, desde hoje, os lugares da Devesa Velha, em São João da Madeira e o Lugar de Samil, freguesia de S. Roque, no concelho de Oliveira de Azeméis.

"Há cerca de 50 anos, aquando do nascimento da minha filha, os bombeiros tiveram que me transportar de maca para o outro lado do Rio, sobre a velha ponte de madeira, para ir ao hospital", recordou Maria Coelho, uma das habitantes que, esta manhã, esteve presente na inauguração da nova Ponte dos Moinhos, sobre o Rio Ul.

"Estou muito feliz com este dia e a população está contente com a nova ponte. Era uma necessidade muito grande", justifica Maria Coelho.

Uma felicidade dos moradores exteriorizada aquando da passagem inesperada de um motociclista, o primeiro a fazer a travessia já após a inauguração oficial, aplaudido efusivamente pelos presentes.

A Ponte dos Moinhos, com custo de 170 mil euros, resultou de um acordo entre as Câmaras de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis.

"Uma ponte sem condições deu lugar a uma ponte moderna que reúne toda a segurança e que que liga de forma mais digna as populações", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, aquando da inauguração. "Uma obra que dignifica e orgulha oliveirenses e sanjoanenses", acrescentou.

PUB

O autarca referiu que esta a travessia simboliza, ainda, uma "visão comum sobre a importância da cooperação intermunicipal para as respostas às necessidades dos nossos territórios".

Jorge Sequeira, presidente da Câmara de São João da Madeira, agradeceu aos moradores a "compreensão que tiveram com os incómodos" provocados pelas obras, mostrando-se "feliz" com esta obra "reclamada há dezenas de anos" pela população.

Lembrou que os dois municípios estão, agora, empenhados no projeto de melhoria do acesso à zona industrial das Travessas, em São João da Madeira, para quem se desloca proveniente de Oliveira de Azeméis, naquela que será mais uma obra intermunicipal.