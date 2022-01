Legislativas: a lista de desejos dos candidatos a Aveiro

Zulay Costa Hoje às 17:18 Facebook

As preocupações na área da saúde são comuns aos cabeças de lista pelo círculo eleitoral de Aveiro às próximas legislativas, com PS, PSD, BE e CDS a sublinharem a necessidade de se investir nos cuidados de saúde primários, ampliar o Hospital de Aveiro e melhorar outras unidades. Também a defesa da requalificação ferroviária, com destaque para o troço Sernada/Azeméis da Linha do Vouga, une os candidatos.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, o sanjoanense Pedro Nuno Santos, volta a liderar a lista dos socialistas e pretende "reforçar a votação" no distrito de Aveiro, pelo qual o PS elegeu, há dois anos, sete deputados. Diz que "só faz sentido" candidatar-se por Aveiro, distrito onde está a sua "história e família".

Do leque de prioridades constam, também, ligações rodoviárias como a de Castelo de Paiva à A32, entre Sever do Vouga e A25, ligação Aveiro/Águeda e de Arouca à A32. "Queremos assegurar que se concretizam", diz. A "cobertura a 100% de creches e lares" é outra das necessidades que considera prementes para a região.