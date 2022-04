Ligações a São Jacinto por ferryboat retomadas na quarta-feira

A travessia entre o Forte da Barra e São Jacinto é retomada amanhã, quarta-feira, pelo ferryboat que regressa à navegação após trabalhos de manutenção em estaleiro, anunciou esta terça-feira a Câmara de Aveiro.

"O Ferryboat Cale de Aveiro, que faz a ligação a São Jacinto, retoma a operação depois de uma paragem de um mês para o cumprimento de obrigações legais de manutenção e inspeção, em estaleiro", informa a autarquia.

Enquanto o "Cale de Aveiro" esteve em estaleiro, a travessia foi assegurada pela lancha "Dunas", embarcação que integra o transporte fluvial entre as duas margens do canal de navegação da Ria de Aveiro, concessionado desde 2017.

A Câmara de Aveiro salienta que se encontra em construção um novo ferryboat 100% elétrico, num investimento global de 7,2 milhões de euros, que "vai aumentar significativamente a qualidade e previsibilidade da travessia, com ganhos vários ao nível da coesão territorial, do ambiente e da promoção do território". Deverá começar a operar durante o último trimestre deste ano, segundo apurou o JN junto de fonte municipal.