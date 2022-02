Lixeira de vizinho impede até a contagem do gás em Aveiro

Moradores de prédio onde vivem 20 famílias, em Esgueira, não conseguem travar acumulação de objetos que um condómino faz nas traseiras.

Pedro Cruz, administrador do condomínio de um prédio, em Esgueira, Aveiro, cansou-se de tentar dialogar com um vizinho que, há vários anos, acumula lixo e vários objetos nas traseiras do edifício, onde vivem 20 famílias.

A situação atingiu o seu limite, recentemente, quando todos os condóminos receberam uma carta da empresa distribuidora de gás, alertando-os para o facto de objetos de grande porte estarem a impedir o acesso à caixa onde está o contador. Pedro Cruz já pediu às autoridades competentes que solucionem o problema, mas o mesmo permanece por resolver.