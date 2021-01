Lourenço Peixinho em fotografias  

Zulay Costa Hoje às 00:00, atualizado às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Iniciativa do JN e da Câmara dá a conhecer a evolução da avenida em Aveiro. Oferta prolonga-se até dezembro .

O JN e a Câmara Municipal de Aveiro lançam, a partir de amanhã e até dia 5 de dezembro, a coleção de fotografias "Avenida Dr. Lourenço Peixinho. Uma história com futuro", dando a conhecer, através de imagens, a evolução daquela via centenária tão emblemática. No primeiro domingo de cada mês será oferecida uma fotografia na compra do jornal. Amanhã, excecionalmente, a oferta contempla a primeira foto e a pasta arquivadora. A campanha é válida apenas na compra do JN nos agentes indicados, pertencentes ao distrito de Aveiro, da cidade do Porto e da cidade de Lisboa. A campanha é limitada ao stock existente.

A Avenida Dr. Lourenço Peixinho, artéria central e estruturante da cidade de Aveiro, estende-se desde a estação de caminho de ferro à Praça Humberto Delgado (pontes) e "reflete um século de decisão política, de estratégia urbana e de memória coletiva, que tem continuidade no projeto de requalificação urbana hoje em curso", refere a Autarquia, sublinhando que a obra "busca o retorno ao espírito de boulevard presente nos propósitos com que foi proposta por Lourenço Peixinho, em 1918".

A intervenção de requalificação iniciada em agosto passado, que ascende a 4,2 milhões de euros, tem o prazo de execução de 16 meses, devendo ficar concluída em novembro. Prevê a valorização do espaço destinado ao peão, com a redução de vias para os carros, criação de passeios amplos ladeados por árvores e uma praça a poente, junto à antiga biblioteca.

CALENDÁRIO



17 de janeiro: Foto + pasta arquivadora Aterro para a construção da Avenida Central (atual Av. Dr. Lourenço Peixinho) - 1919

7 de fevereiro: A nova avenida - 2020

7 de março: Avenida Central (atual Av. Dr. Lourenço Peixinho) - 1937

4 de abril: Estação de Caminho de Ferro de Aveiro - 1948

2 de maio: Chegada de prova automobi-lística na Av. Dr. Lourenço Peixinho 1952 - 1954

6 de junho: Vista parcial da Av. Dr. Lourenço Peixinho - 1951

4 de julho: Av. Dr. Lourenço Peixinho 2019

1 de agosto: O monumento ao soldado desconhecido - 1970 - 80

5 de setembro: Av. Dr. Lourenço Peixinho 1980

3 de outubro: Festas do município com desfile na Av. Dr. Lourenço Peixinho - 2000

7 de novembro: Vista aérea da cidade de Aveiro Av. Dr. Lourenço Peixinho como um eixo central da cidade 2000

5 de dezembro: A nova avenida - 2021