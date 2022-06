Luís Represas canta na Feira do Livro de Aveiro

Histórias, passeios e outras músicas no certame que termina domingo.

A 46ª Feira do Livro de Aveiro termina este fim de semana na área envolvente do edifício ATLAS Aveiro, em frente aos Paços do Concelho.

Amanhã, sábado, às 10 horas começa uma visita histórica pelo centro da cidade, conduzida por Andreia Vale Lourenço. Um passeio pela arquitetura, os grandes momentos históricos e os grandes aveirenses. A partir das 14.30 horas há sessões de poesia a bordo dos moliceiros. Uma hora depois, Pedro on the Road e Rafael Polónia vão falar de como é viajar pelo mundo das mais diversas formas. Às 18 horas há conversa com Rodrigo Guedes de Carvalho e, às 21.30 horas, começa o concerto de Luís Represas.

Domingo, às 10 horas, destaque para Raquel Patriarca que contará à beira ria histórias de sereias, ilhas do tesouro e tudo mais que povoa o imaginário infantil. Pelas 14.30 horas, o músico Rui David fará uma breve viagem através da música pop nacional e internacional marcada pelos grandes poetas como Chico Buarque, Bob Dylan, Rui Veloso ou Leonard Cohen. Uma hora depois, Luísa Castel-Branco e Margarida Rebelo Pinto falam sobre se os afetos são a nossa tábua de salvação quando tudo parece falhar.