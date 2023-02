Luíza Sonza anima Feira de Março 

Luísa Sonza, Bárbara Bandeira e C4 Pedro vão animar a Feira de Março, um certame que arranca dia 24 de março no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro de Aveiro. Há também 50 divertimentos e centenas de expositores para aproveitar até 25 de abril.

O cartaz musical deste ano é variado, para tentar responder a vários públicos. A animação abre na noite de 24 de março, pelas 22 horas, com Lookalike e prossegue com Bárbara Bandeira no dia seguinte. Seguem-se C4 Pedro (31 de março), Domingues (1 de abril), Quim Roscas e Zeca Estacionâncio (7), Emanuel (8), Sons do Minho (10), Luísa Sonza (14), Tributos (15), T-Rex (21) e Chico da Tina (22). Os bilhetes custam três euros (mais um do que no ano passado), subindo para seis euros a 14 de abril, data do concerto da brasileira Luísa Sonza.

A edição 587 da Feira de Março conta com um orçamento no valor de 650 mil euros, um aumento de 25% face a 2022, e representa o "regresso à normalidade pós pandemia", disse o presidente da Câmara, Ribau Esteves, esta sexta-feira, na apresentação do evento, destacando que se trata da "primeira feira franca do país", numa altura do ano em que não tem "concorrência" de eventos semelhantes.

PUB

"Os portugueses e os espanhóis", destacou o edil, "têm a oportunidade única de desfrutar de uma feira franca com a diversidade gastronómica, nos divertimentos, na mostra económica".

Vão estar presente 24 associações e cerca de 200 empresas, incluindo 50 divertimentos. Os empresários, que no ano passado beneficiaram de uma redução de 50% nos custos de participação, voltam a pagar a presença.