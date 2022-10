Mais de meio milhão para reparar ponte de Aveiro

A Câmara de Aveiro lançou um concurso público para a reabilitação estrutural da ponte rodoviária na Avenida 5 de Outubro, com um preço base superior a meio milhão de euros, segundo anúncio publicado ontem, terça-feira, em Diário da República.

A intervenção tem como objetivo corrigir vários problemas estruturais incluindo uma lomba que a travessia, conhecida localmente como "ponte de pau", apresenta numa das extremidades.

De acordo com o aviso, o valor base do procedimento é de 550 mil euros, sendo o prazo de execução do contrato de 150 dias.