Médicos alertam para eventual fecho da Via Verde AVC no Hospital de Aveiro

Em causa a transferência de clínicos para o serviço de Urgência. Administração nega encerramento

O Hospital de Aveiro poderá vir a encerrar a unidade Via Verde AVC para deslocalizar médicos para o serviço de urgência, alertou esta terça-feira o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM). Em declarações à agência Lusa, Carlos Cortes disse ter informações de que a administração daquela unidade hospitalar tem "essa intenção, que foi enviada por escrito aos médicos".

"Eliminar essa resposta para desviar médicos para a urgência não é uma solução. O hospital terá de encontrar outras soluções para assegurar a urgência da medicina interna durante este período, que nós sabemos que é mais difícil", salientou.

Para o presidente da SRCOM, trata-se de um erro numa questão muito sensível "em que quanto mais precoce for o tratamento mais hipóteses o doente tem de recuperar e de ver a sua situação resolvida".

"É um erro, porque não há forma de referenciar os doentes e depois é muito difícil nesta altura sobrecarregar outros hospitais, como Gaia ou Coimbra com os doentes que à partida devia ser o Hospital de Aveiro a tratar", frisou.

Em declarações ao JN, Margarida França, administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que integra o Hospital de Aveiro, nega o encerramento da unidade, diz que o serviço "já está garantido até 15 de agosto" e que o CHBV "está a trabalhar para que não haja qualquer período de fecho na unidade Via Verde AVC até ao final do próximo mês, a partir do qual será mais fácil manter a normalidade", afirmou hoje a administradora. A responsável esclarece que a carta enviada para os médicos "foi no sentido de lhe pedir a colaboração de forma a evitar o encerramento".

Carlos Cortes garantiu que a Ordem dos Médicos vai estar atenta para perceber se o Hospital de Aveiro vai levar a sua intenção por diante.