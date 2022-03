Menina nasceu em ambulância na A25

Maria e a mãe foram apoiadas no parto pelas equipas do INEM de Aveiro e dos Bombeiros de Albergaria-a-Velha.

Uma menina nasceu na tarde desta quinta-feira na autoestrada 25 (A25), em Aveiro, numa ambulância dos Bombeiros de Albergaria-a-Velha.

A corporação foi acionada às 15.07 horas para acudir a uma parturiente no lugar do Vale, em Ribeira de Fráguas, Albergaria-a-Velha. Carla Alexandra, de 35 anos, estava em trabalho de parto e, por indicação da médica da VMER de Aveiro, seguiu para o hospital de Aveiro em marcha lenta.

Às 15.50 horas, já na A25, na zona do Estádio Municipal de Aveiro, a Maria não quis esperar mais e nasceu, com 2,470 quilos, na ambulância com o apoio da equipa do INEM e bombeiros.

A bebé e a mãe encontram-se bem de saúde no hospital de Aveiro.