Milhares na Agrovouga​​​​​​​ para mostrar os animais às crianças

Cerca de 15 mil pessoas terão passado pela feira agrícola que terminou este domingo.

Ariana, quatro anos, faz festas a um cavalo e fala com entusiasmo sobre outros animais que já viu: burros, póneis, galinhas, patos, ovelhas. Está ao colo da mãe, Andreia Carvalho, que fez a viagem desde Oliveira de Azeméis até à Agrovouga, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, para poder proporcionar "contacto com os animais" e, assim, os filhos "não terem medo", explica. O cavalo é de Jorge Lobo, da Quinta da Crasta, em Vagos, que quis "dar um abraço à Agrovouga" e, por isso, fez questão de participar na feira agrícola da região de Aveiro, que este domingo chegou ao fim.

Hoje, último dia, o recinto esteve repleto de famílias. Como a de João Silva, que amparou a filha Beatriz, de três anos, para a pequena poder tocar numa ovelha. Na família há quem faça criação, mas foi na Agrovouga que o pai encontrou "diversidade de animais" para mostrar à pequena.