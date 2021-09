Moçambicano resgatado de ilha deserta na ria de Aveiro

Sara Sampaio Alves Hoje às 22:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem, de 29 anos, encontrava-se isolado numa ilha deserta entre o canal do Espinheiro e a Torreira, no concelho da Murtosa, na Ria de Aveiro.

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro resgataram, na tarde de segunda-feira, um homem de 29 anos e de nacionalidade moçambicana que se encontrava isolado numa ilha deserta entre o canal do Espinheiro e a Torreira, no concelho da Murtosa, na Ria de Aveiro.

O alerta chegou às autoridades pelas 17.26 horas, através de um operador marítimo-turístico.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional adianta que "à chegada ao local os elementos da Polícia Marítima constataram que o homem se encontrava em elevado estado de desidratação, tendo procedido ao seu resgate e transporte até às instalações do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, onde foi observado pelo INEM".

"Após terem sido efetuados alguns exames à vítima pelo INEM a mesma foi transportada para uma unidade hospitalar", pode ainda ler-se.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.