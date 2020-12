Morreu João Gonçalves, o "padre das prisões"

Salomé Filipe Hoje às 21:16 Facebook

Ficou conhecido como "padre das prisões", por ser coordenador da Pastoral Penitenciária de Portugal e capelão do Estabelecimento Prisional de Aveiro. João Gonçalves morreu esta terça-feira, aos 76 anos, vítima de doença.

João Gonçalves completava, no próximo dia 21, 51 anos de sacerdócio. Natural da Gafanha do Carmo, em Ílhavo, era presidente da Instituição Particular de Solidariedade Social "Florinhas do Vouga", que se dedica, entre outras valências, ao apoio das pessoas de Aveiro que vivem em situação de sem-abrigo. E exercia funções de capelão do Hospital de Aveiro, além de ter desempenhado, ao longo dos anos, vários cargos na Diocese de Aveiro, que anunciou ao final da tarde desta terça-feira a sua morte.

O trabalho de João Gonçalves foi alvo do documentário "O Padre das Prisões", de Daniela Leitão e de Inês Leitão, e do livro "O padre das prisões portuguesas", em 2016, também da autoria de Inês Leitão.