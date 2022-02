"Multas ambientais"apelam ao uso dos transportes públicos em Aveiro

Zulay Costa Hoje às 09:08 Facebook

Empresa sensibiliza condutores para problemas ambientais e oferece vales para autocarros.

Ana Maria António tira uma "multa ambiental" do pára-brisas do seu carro, estacionado no parque atrás do Centro Comercial Oita, em Aveiro, e respira de alívio por não ser uma coima a sério. A condutora já ouvira falar da iniciativa da Aveirobus, a empresa do grupo Transdev que é concessionária da rede de transportes públicos no município aveirense e que, ontem, distribuiu panfletos pelos carros estacionados no centro da cidade. Mas, ainda assim, por breves momentos, ficou "na dúvida". "Pensei que talvez tivesse de pagar alguma coisa", admite Ana.

Nos panfletos, a empresa informa que o automóvel particular "é uma das opções de mobilidade urbana menos sustentáveis que existem". E oferece um vale que permite uma viagem de ida e volta nos autocarros da rede Aveirobus. A sustentabilidade na mobilidade urbana, explica José Portelada, diretor de operações da Transdev, só se consegue se "as pessoas deixarem o transporte individual" e houver um "uso massivo do transporte público".