Navegar, comer e dormir num hotel flutuante na ria de Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro navio-hotel de Aveiro abriu portas no final do verão e criou 30 postos de trabalho.

Como em época de pandemia as opções para viagens de lazer são mais limitadas, Francisca Oliveira e Diogo Ali têm optado, sempre que podem, por fazer "escapadinhas" em Portugal, de preferência perto de casa. Foi o que aconteceu, sábado, quando rumaram do Porto, onde vivem, até à Costa Nova, em Ílhavo, para se instalarem no navio-hotel Costa do Sal, o primeiro do género a operar na ria de Aveiro. A unidade hoteleira conta com alojamento, restaurante e dois bares. E, ao fim de semana, navega pelas águas da ria, em passeios de quatro horas entre a Costa Nova e a Torreira, na Murtosa.