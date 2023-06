Nova operadora de transportes na região de Aveiro a 1 de agosto

Empresa israelita "Busway" vai operar nos 11 municípios da comunidade, substituindo quatro operadores. E promete baixar os preços.

Já é conhecida a data em que a nova operadora de transportes começa a operar na região de Aveiro: 1 de agosto. A partir desse dia, a "Busway" - pertença da empresa israelita Nateev Express - ficará responsável pelos autocarros que circulam entre municípios e, também, dentro dos próprios concelhos (com exceção para o de Aveiro, onde a Transdev tem uma concessão em vigor). No total, a operação contará com 120 autocarros, metade dos quais novos. E haverá, garantiu, esta sexta-feira, a empresa, uma "redução nos preços".

À primeira, em 2020, nenhuma empresa se mostrou interessada no concurso de transportes intermunicipais lançado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA). Mas, à segunda, no ano passado, a Nateev Express, do Grupo Afifi, ficou com a concessão, por cinco anos. Por isso, vai substituir a Transdev, que atualmente faz a maior parte dos percursos, e outras três operadoras que geriam linhas nos concelhos da região.