Nove ideias a concurso para a antiga lota de Aveiro

Hotel, habitação, clubes náuticos, praça e zonas verdes entre propostas à espera da opinião dos munícipes.

Um hotel, uma zona de habitação, novas instalações para os clubes náuticos, uma praça pública e espaços verdes. Em grosso modo é esse o destino que a Câmara de Aveiro quer dar aos terrenos da antiga lota. Apesar de ainda não ter aquela parcela em sua posse, a Autarquia lançou um concurso de ideias para a elaboração do estudo urbanístico daquela área da cidade. As nove sugestões estão desde esta quarta-feira em exposição, até dia 9, no Centro de Congressos.

Respondendo a um caderno de encargos geral, cada ideia a concurso contempla novas visões para os terrenos da antiga lota. Há quem sugira a criação de canais artificiais, perpendiculares aos existentes, permitindo o acesso direto das habitações à água. E existe, por exemplo, quem proponha a construção de uma nova ponte - além da que já existe, nas eclusas, e de uma segunda que está em vias de ser construída.

Sem saber a identificação dos candidatos - que só será conhecida após o término do concurso -, o júri vai pontuar as ideias. A que ficar em primeiro receberá 50 mil euros, enquanto o segundo e o terceiro classificados ganham, respetivamente, 10 e cinco mil euros.

"Os cidadãos que visitarem a exposição, e entenderem por bem partilhar a sua opinião, podem proceder ao seu envio para o email presidente@cm-aveiro.pt, até ao dia 10", anunciou a Autarquia.

Limpeza em vista

A concretização de alguma das ideias não tem, no entanto, um prazo estimado. Até porque ainda está por resolver a passagem da posse dos terrenos (10 hectares de área) da Administração do Porto de Aveiro para o Município. Segundo disse hoje Ribau Esteves, presidente da Câmara, o processo "já estava a caminhar para a reta final", mas acabou suspenso com a saída de Pedro Nuno Santos de ministro das Infraestruturas e da Habitação.

"Estamos por dias para abrir o processo com o ministro João Galamba, para se dar destino ao futuro da parcela. Se for a Câmara que o assuma, queremos de imediato começar a lançar operações", adiantou o autarca. Uma "mega limpeza" da área será uma das primeiras, promete.