Novo centro de vacinação no Terminal Rodoviário de Aveiro

João Paulo Costa Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Terminal Rodoviário de Aveiro, junto à estação ferroviária, vai receber o novo centro de vacinação local a partir de terça-feira, anunciaram esta quarta-feira a autarquia e o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACES-BV), em comunicado conjunto.

Montado nas antigas instalações do Banco Alimentar contra a Fome, do lado nascente da estação de comboios, o centro de vacinação terá capacidade para inocular 600 a 800 pessoas por dia, conforme se trate de dias de semana ou fim de semana.

O novo centro "surge na fase do processo de reforço da vacinação, para o qual se torna necessária uma maior capacidade logística para dar essa resposta e uma instalação que tenha utilização exclusiva e sem limitação de tempo", salientam as duas entidades.

As novas instalações dispõem de estacionamento automóvel próximo e preparado para o efeito, um corredor especial para cidadãos com mobilidade reduzida, bem como para cidadãos acamados, para que possam ser vacinados sem que tenham de sair da viatura nem que se desloquem ao Terminal Rodoviário de Aveiro.

O edifício está dotado de sala de preparação, sala de observação, sete postos de vacinação e zonas de recobro para que os vacinados sejam monitorizados nos 15 a 30 minutos seguintes à toma da vacina, consoante o esquema vacinal.

O novo Centro de Vacinação de Aveiro funcionará em regime de agendamento e em regime de "Casa Aberta", com o horário das 9 às 16 horas de segunda a sexta-feira, e das 8 às 17 ao fim de semana.

A Câmara disponibiliza as instalações de forma gratuita, "em colaboração com o concessionário" dos transportes públicos, que gere o edifício do Terminal Rodoviário, e assumiu os custos de adaptação do espaço, instalação de mobiliário, equipamento e sinalética, estimados em 20 mil euros.